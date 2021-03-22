SON DAKİKA: Terör birliği iddianamede! PKK'dan silah eğitimi alıp HDP'de vekil oldular

Kapatılması istenen HDP'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı ve PKK'yla iltisaklı bir parti olduğu iddianamede açıkça anlatıldı.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DA SİLAH EĞİTİMİ ALIP HDP'DE VEKİL OLDULAR
İddianameye göre; HDP eski milletvekili Faysal Sarıyıldız ile Ferhat Encü, Leyla Birlik ve Aycan İrmez'in PKK kamplarında yaklaşık bir ay silahlı eğitim aldıktan sonra milletvekili adayı ve ardından milletvekili oldukları belirtildi.
VEKİL OLMADAN ÖNCE PKK'NIN CUDİ KAMPINA GİTTİLER
Şırnak Başsavcılığı'nın üç yıl önce hazırladığı iddianamede HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda çaycılık yapan D.E.'nin ifadesi de yer aldı. D.E. ifadesinde "4 milletvekili, milletvekili olmadan önce PKK'nın Cudi kampına gitti. Burada yaklaşık 20 gün silahlı ve ideoloji eğitimi aldıklarını, eğitimi başarı ile tamamladıklarını, eğitimi yapamazlarsa milletvekili olamayacaklarını bizzat bana söyledi. Hatta bana 'Dağa gittin mi, eğitim aldın mı?' diye sordular. Ben de gözleri bozuk olduğundan dolayı gitmediğimi söyledim" dedi. İşte detaylar: