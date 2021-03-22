



MARMARA, AKDENİZ VE EGE DENİZİ'NDE YARIN FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi'nde de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren güneyinde kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.