Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce'nin de bulunduğu 5 il için 23 Mart Salı günü saat 12.00'da başlamak üzere kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
Konuya ilişkin MGM'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 23 Mart 2021 Salı günü Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak çevrelerinde yağmurla başlayacak yağışın, öğle saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve 5-20 santimetre kalınlığında kar yağışına döneceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
MARMARA, AKDENİZ VE EGE DENİZİ'NDE YARIN FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Ege Denizi'nde de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren güneyinde kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Batı Akdeniz'de de rüzgarın, yarın sabah doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ ESECEK
Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın doğu ve kuzeydoğu, akşam batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.