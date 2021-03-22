Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.03.2021 18:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2021 18:40
    ABONE OL

    Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli kar yağışı ve fırtına geliyor: , , , ... | HAVA DURUMU

    , , , , ve için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada kar yağışının 5-20 santimetre kalınlığa ulaşabileceğine dikkat çekildi ve vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. Öte yandan , ve Denizi için de fırtına uyarısı yapıldı. İşte hava durumuna ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Uyarılar peş peşe geldi!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce'nin de bulunduğu 5 il için 23 Mart Salı günü saat 12.00'da başlamak üzere kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

    Konuya ilişkin MGM'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 23 Mart 2021 Salı günü Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak çevrelerinde yağmurla başlayacak yağışın, öğle saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve 5-20 santimetre kalınlığında kar yağışına döneceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.



    MARMARA, AKDENİZ VE EGE DENİZİ'NDE YARIN FIRTINA BEKLENİYOR
    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    Ege Denizi'nde de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren güneyinde kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



    Batı Akdeniz'de de rüzgarın, yarın sabah doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

    DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ ESECEK
    Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın doğu ve kuzeydoğu, akşam batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



        Marmara Denizi'ndeki fırtınanın yarın gece, Ege Denizi'ndeki fırtınanın çarşamba günü, Batı Akdeniz'deki fırtınanın perşembe sabah saatlerinde, Doğu Akdeniz'deki fırtınanın da perşembe öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli kar yağışı ve fırtına geliyor: Karadeniz, Ege, Akdeniz, Marmara... | HAVA DURUMU