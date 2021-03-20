Varank, ASELSAN'ın Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığının bulunduğu Akyurt tesislerini ziyaret etti. Ziyarette Varank'a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün eşlik etti. ASELSAN'ın geliştirdiği yeni sistemlerle, gelecek planlamalarına ilişkin bilgi alan Varank, çalışmaları yerinde inceledi.
Ziyareti sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Varank, ASELSAN'ın Akyurt tesislerinde özellikle elektro-optik ve aviyonik sistemleri geliştirdiğini ve ürettiğini söyledi.
Türkiye'nin kendi teknolojilerini üretmede son yıllarda büyük gayret içinde olduğuna dikkati çeken Varank, "Bunun en önemli alanlarından biri de savunma sanayisi. Birçok ülke Türkiye'ye şu anda gizli ya da açık ambargo uyguluyor, birçok ürüne kısıt getiriyor.