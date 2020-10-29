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    • Ekonomi
    • 29.10.2020 15:54
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    • 29.10.2020 16:05
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    'dan dikkat çeken paylaşım! 'nın vermediği kameraları mı üretecek?

    Son dakika haberi... Müdürü , Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bayraktar ile ilgili yeni deneme yapıldığına dair bilgi verilen görsellerde, ’nın kamera sisteminin bulunduğu yerin kapatılması dikkat çekti. Bu durum, ’nın silah ambargosu sonrası alternatif olarak görülen 'ın ürettiği kamera sistemlerinin denendiği iddiasını gündeme getirdi.

    Selçuk Bayraktar'dan heyecan yaratan paylaşım!

    Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2'lerle ilgili merak uyandıran bir paylaşımda bulundu. SİHA'larla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin fotoğraflar paylaşan Bayraktar, "Cumhuriyetimizin ilanının 97. yılı arefesinde Bayraktar TB2 ile yeni denemeler yaptık. Milletimizin SİHA'ları Cumhuriyetimizin istikbali için göklerde özgürce uçmaya devam edecek. Semalarımızda Hür ve Özgür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun" ifadelerini kullandı.

    DİKKAT ÇEKEN KAMERA AYRINTISI
    Paylaşılan fotoğraflardan birinde Bayraktar TB2'de kamera sisteminin bulunduğu yerin kapatılması gözlerden kaçmadı.

    Bir başka fotoğrafta ise komuta odasında Selçuk Bayraktar ve kontrol ekibine ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün'ün eşlik ettiği görüldü.



    ASELSAN ÜRETİMİ CATS MI DENENDİ?
    Bu durum Kanada'nın bazı teknolojiler için Türkiye'ye yapılan ihracat iznini geçici olarak durdurması üzerine CATS kamera sistemlerinin İHA'lara entegrasyonuna yönelik çalışmaları akıllara getirdi. Yenişafak'ta yer alan habere göre fotoğraflardaki ayrıntılar, uzun yıllardır geliştirilen ASELSAN üretimi CATS Hedefleme ve Takip Sistemi'nin Bayraktar TB2'lerde denendiği iddiasını beraberinde getirdi.



    Kanada hükümeti, Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ'daki Ermenistan ordusuna yönelik harekatlarda kullanılmasından rahatsız olarak Türkiye'ye 'İHA ekipmanı' satışını askıya almıştı.



    Türkiye, özellikle ANKA ve Bayraktar TB2 gibi platformlarda Kanada üretimi Wescam'in elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerini kullanıyordu.
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    Haberler Ekonomi Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım! Kanada'nın vermediği kameraları ASELSAN mı üretecek?