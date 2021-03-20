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    • 20.03.2021 11:37
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    SON DAKİKA: FETÖ'cü eski () üyesi 'ın 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onandı

    Son dakika haberleri.... , eski üyesi 'a FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

    AA
    FETÖ'cü AYM üyesinin cezası onandı

    , ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski üyesi Tercan hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

    Kurul, Tercan'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

    TERCAN HAKKINDAKİ MÜTALAADAN
    , ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmış, davanın esas hakkındaki mütalaasında sanığın örgüt bağına dair tespitlere yer verilmişti.

    Mütalaada, üniversite öğretim üyeliği sırasında başlayan örgüt mensubiyetini üyeliği süresince de devam ettiren Tercan'ın, "Ertan" kod adını kullandığı belirtilmişti.

    FETÖ'nün talimatlarını örgütün sözde AYM sorumlusu aracılığıyla aldığı ifade edilen Tercan'ın, aynı suçtan hapis cezası alan eski AYM Başkanvekili Alparslan Altan ile örgütün talimatları kapsamında birlikte hareket ettiği kaydedilmişti.

    Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın tutuklandıktan sonra yaptığı bireysel başvurunun AYM'de oy çokluğuyla kabul edilemez bulunduğuna işaret edilen mütalaada, bu kararda Altan ile Erdal Tercan'ın karşı oy kullandığı aktarılmıştı.

    KARŞI OY BYLOCK MESAJLARINDA
    Esas hakkındaki mütalaada, Altan ve Tercan'ın muhalefet şerhlerinin örgütün yüksek mahkemeden sorumlu sivil imamının ve sorumlusunun yaptığı ByLock görüşmelerinde gündeme geldiğine dikkat çekilmişti.

    Tercan'ın, eski hakimler Mustafa Başer ile Metin Özçelik'in AYM tarafından kabul edilemez bulunan bireysel başvurularında da karşı oy kullandığı ifade edilen mütalaada, sanığın örgüte ait Bank Asya'da hesabı bulunduğu hatırlatılmıştı.

    Esas hakkındaki mütalaada, örgütün Anayasa Mahkemesi hücre yapılanmasında yer alan Erdal Tercan'ın böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle FETÖ'nün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediği sonucuna varıldığı ifade edilmişti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: FETÖ'cü eski AYM (Anayasa Mahkemesi) üyesi Erdal Tercan'ın 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onandı