Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz neden kutlanır? Nevruz ne demek?

NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?

Nevruz her yıl, 21 Mart'ta kutlanmaktadır. Bunun nedeni, Güneşin 21 Mart'a kadar güney yarımküreye daha çok ısı ve ışık vermesi ve bu dengenin 21 Mart'ta eşitlenip daha sonra kuzey yarımküre lehine bozulmasıdır.

Kuzey yarımkürede yaşayan bazı toplumlar, 21 Mart'ı bütün varlıklar için uyanış ve yaradılış günü olarak kabul edip kutlamaktadır. Zerdüştlük ve Bahailer de Nevruz kutlamaktadır. Kürtler, Nevruz'un Kürt ve İran mitolojisinde yer alan Kawa Efsane'siyle bağlantılı olduğuna inanmaktadır. Anadolu ve Orta Asya Türkleri ise Nevruz'un Göktürklerin Ergenekon'dan çıkmasını ve baharın gelişini ifade ettiğine inanmaktadır. İslami bir şenlik olmamasına rağmen İran'da da kutlanmaktadır.