Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz neden kutlanır? Nevruz ne demek? 2021 Nevruz Bayramı'nın ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nevruz; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tataristan, Uygur Bölgesi, Anadolu, Balkanlarda ve Türkiye'de her yıl farklı şekillerde kutlanıyor. Peki Nevruz ne zaman kutlanıyor?
NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?
Nevruz her yıl, 21 Mart'ta kutlanmaktadır. Bunun nedeni, Güneşin 21 Mart'a kadar güney yarımküreye daha çok ısı ve ışık vermesi ve bu dengenin 21 Mart'ta eşitlenip daha sonra kuzey yarımküre lehine bozulmasıdır.
Kuzey yarımkürede yaşayan bazı toplumlar, 21 Mart'ı bütün varlıklar için uyanış ve yaradılış günü olarak kabul edip kutlamaktadır. Zerdüştlük ve Bahailer de Nevruz kutlamaktadır. Kürtler, Nevruz'un Kürt ve İran mitolojisinde yer alan Kawa Efsane'siyle bağlantılı olduğuna inanmaktadır. Anadolu ve Orta Asya Türkleri ise Nevruz'un Göktürklerin Ergenekon'dan çıkmasını ve baharın gelişini ifade ettiğine inanmaktadır. İslami bir şenlik olmamasına rağmen İran'da da kutlanmaktadır.
3000 yıldan fazladır kutlanan Pers kökenli bu bayram, 2010 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Dünya Nevruz Bayramı olarak kabul edilmiş ve Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi'ne eklenmiştir.
NEVRUZ NEDİR?
Nevruz geleneğinin tarihi, en son Buzul Çağı'nın bitmesinden hemen önceki günlere yani 15.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Efsanevi Pers Kralı Cemşid, Indo-Iranlıların avcılıktan hayvancılığa ve yerleşik yaşama geçişini temsil etmektedir.