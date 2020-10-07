BARIŞ PINARI'NDA DA AYNISINI YAPTILAR

Hürriyet'in haberine göre Barış Pınarı Harekatı sırasında da benzer tutum takınan ancak daha sonra ambargoyu kaldıran Kanada'nın her an yeniden ambargoyu gündemine alabileceği olasılığına karşı, Türk İHA/SİHA üreticileri uzun süredir söz konusu sistemle ilgili millileştirme çalışmalarına başlamış durumda.

DIŞİŞLERİ'NDEN YEMEN HATIRLATMASI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yemen hatırlatması yapılarak Kanada'nın tavrı 'çifte standartlı yaklaşım' olarak vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kanada, özellikle Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığımız dönemden bu yana, müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde ülkemize yönelik askeri malzeme ihracat izinleri konusunda engeller çıkarmakta, işbirliğinden uzak bir tutum sergilemektedir. Türkiye kapsamlı bir ihracat kontrol rejimine sahiptir ve söz konusu rejimlerden kaynaklanan yükümlülüklerini de titizlikle uygulamaktadır. Kanada'dan beklentimiz, çifte standartlardan uzak bir politika izlemesi, ülkesindeki Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmadan ve dar siyasi çıkar hesaplarına hapsolmadan hareket etmesidir."