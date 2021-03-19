ABD ve Avrupa, teröre destek veren HDP'ye karşı açılan kapatma davasından rahatsız oldu

Teröristleri savunan HDP ile ilgili açılan kapatma davasıyla ilgili ABD ve Avrupa beklenen açıklamaları yaptı. Teröristleri destekleyen hatta Beyaz Saray'da ağırlayan ABD, durumdan endişeli olduklarını açıkladı. Hem HDP hem de terörle bağlantısı nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP Kocaeli vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla ilgili Türkiye'ye algı operasyonlarının startını veren ABD ve Avrupa'ya Ankara'dan sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı bu ülkeleri Türkiye'nin içişlerine karışmamaları ve mahkemelerin vereceği karara saygı duymaları konusunda uyardı: Bazı ülkelerin TBMM'deki gelişmelere ilişkin açıklamaları hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, Anayasa ve TBMM İçtüzüğüyle uyumlu bir şekilde, söz konusu kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle düşmüştür. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ise Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde, beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri gerekçesiyle, HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'nd e dava açmıştır.

SAYGI DUYUN

Bu süreçte herkes Anayasa Mahkemesinin vereceği kararı beklemek durumundadır. Tutarsız ve içişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz."

SİYASİ YASAK İSTENEN HDP'LİLER

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı davanın iddianamesinde, 600'ün üzerinde HDP'li hakkında siyasi yasak istendi. İşte yasak istenen HDP'lilerden bazıları: Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Pervin Buldan, Sezai Temelli, Mithat Sancar, Adil Zozani, Meral Danış Beştaş, Nursel Aydoğan, Selma Irmak, Ertuğrul Kürkçü, Mehmet Emin Adıyaman, Ayla Akat Ata, Mülkiye Birtane, Berdan Öztürk, Bengi Yıldız.