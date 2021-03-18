Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.03.2021 11:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.03.2021 11:43
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin HDP'li Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşmesi hakkındaki sözlerine tepki!

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "(Bazı ülkelerin TBMM'deki gelişmelere ilişkin açıklamaları) Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, Anayasa ve TBMM İçtüzüğüyle uyumlu bir şekilde düşmüştür. Tutarsız ve içişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    Dışişlerinden ABD'ye Gergerlioğlu tepkisi

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "(Bazı ülkelerin TBMM'deki gelişmelere ilişkin açıklamaları) Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, Anayasa ve TBMM İçtüzüğüyle uyumlu bir şekilde düşmüştür. Tutarsız ve içişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan resmi açıklama şöyle:
    "Bazı ülkelerin TBMM'deki gelişmelere ilişkin açıklamaları hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

    Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, Anayasa ve TBMM İçtüzüğüyle uyumlu bir şekilde, sözkonusu kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle düşmüştür. Süreç, başka parlamentolarda da görüldüğü gibi hukuk kurallarının uygulanmasından ibarettir.

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ise, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde, beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle, HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesine dava açmıştır.

    Bu süreçte herkes Anayasa Mahkemesinin vereceği kararı beklemek durumundadır. Devam eden hukuk süreciyle ilgili yorum yapmak hukuka müdahaledir.

    Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarındandır. Bununla birlikte, faaliyetlerini evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl yollarla gerçekleştirmeleri esastır.

    Tutarsız ve içişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin HDP'li Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşmesi hakkındaki sözlerine tepki!