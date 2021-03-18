Twitter'dan sahte hesapla bakanlara, AK Parti yöneticilerine ve vekillere ağır hakaretler eden Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz, HSK tarafından açığa alındı. İki yıllık savcı Gündüz yakalanınca @HOHMUSTESARI hesabını kapattı.
SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TEPKİLER
Siyasilerden ise küfürbaz savcıya peş peşe sert tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, yaptığı açıklamada, "Sosyal medya mecralarında kişi hak ve özgürlüklerine yapılan saldırılar artıyor. AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak, sosyal medya mecralarının hem hukuki hem de ahlaki ciddi sorunlara yol açtığını biliyoruz. Kimse kimsenin hukukunu çiğneyemez." ifadelerini kullandı.
"HAKARET ETMEYE HAKKI YOK"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ise, "Sosyal medyanın bu yıkıcı halini biliyoruz. Sosyal medya üzerinden hakaret eden kişinin sıfatına baktığımızda savcı olması gerçekten bizleri hayrete düşürdü. Savcı da olsa kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı yok. Eleştirebilir, ancak hakaret etmeye iftira atmaya hakkı yok. Aslında bunu kim yaparsa yaparsın, ve kime yaparsa yapsın hiç hoş karşılayamayacağımız bir durum ortaya çıkıyor." dedi.
"TAM BİR FETÖ METODU"