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    • 18.03.2021 16:48
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    Son dakika: 'nden flaş kararı: Enerji yaptırımı askıya alındı

    Son dakika haberine göre , ’ye yönelik enerji yaptırım planını askıya aldı. 10 Aralık 2020'de yapılan nin sonuç bildirisinde, 11 Kasım 2019'da Türkiye'nin 'deki "yetkisiz olduğu ileri sürülen" arama faaliyetleri hakkında alınan kısıtlayıcı tedbir kararı temelinde, daha önce hazırlanan iki TPAO yetkilisinin bulunduğu listeye ek yapılması için ne çağrıda bulunulmuştu.

    AB'den Türkiye kararı: Enerji yaptırımı askıya alındı

    Reuters haber ajansının AB diplomatlarına dayandırarak verdiği habere göre, bir AB diplomatı "Türk yetkililerin listeye eklenmesi yönelik çalışmalar durduruldu. Artık ekonomik yaptırımları konuşmuyoruz." dedi.

    Bir başka AB diplomatı da kısıtlayıcı tedbir listesine ek yapılmasının zaten hiç başlamadığını belirtti.

    AB yetkilileri, diplomatik yolun izlenmesine öncelik verdiklerini söyledi.

    Habere göre ayrıca ve AB'den diplomatlar, ABD yönetiminin, Brüksel'e, NATO üyesi ve AB aday ülkesi 'nin uzlaşıya yakın olduğu bir zamanda yaptırım uygulamaması için çağrıda bulunduğunu belirtti.

    10 Aralık 2020'de yapılan nin sonuç bildirisinde, 11 Kasım 2019'da Türkiye'nin 'deki "yetkisiz olduğu ileri sürülen" arama faaliyetleri hakkında alınan kısıtlayıcı tedbir kararı temelinde, daha önce hazırlanan iki TPAO yetkilisinin bulunduğu listeye ek yapılması için ne çağrıda bulunulmuştu.

    AB YÖNETİMİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK
    (AB) Komisyonu Başkanı ile AB Konseyi Başkanı 'in Cumhurbaşkanı ile yarın video konferans yöntemiyle görüşme yapacağı bildirildi.

    AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında, görüşmenin yarın öğleden sonra yapılacağını duyurdu.

    Mamer, görüşmede, gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye-AB ilişkilerindeki durumun değerlendirileceğini söyledi.

    AB Liderler Zirvesi, 25-26 Mart'ta yapılacak.

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    Haberler Güncel Son dakika: Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye kararı: Enerji yaptırımı askıya alındı