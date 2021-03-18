Reuters haber ajansının AB diplomatlarına dayandırarak verdiği habere göre, bir AB diplomatı "Türk yetkililerin listeye eklenmesi yönelik çalışmalar durduruldu. Artık ekonomik yaptırımları konuşmuyoruz." dedi.

Bir başka AB diplomatı da kısıtlayıcı tedbir listesine ek yapılmasının zaten hiç başlamadığını belirtti.

AB yetkilileri, diplomatik yolun izlenmesine öncelik verdiklerini söyledi.

Habere göre ayrıca ABD ve AB'den diplomatlar, ABD yönetiminin, Brüksel'e, NATO üyesi ve AB aday ülkesi Türkiye'nin uzlaşıya yakın olduğu bir zamanda yaptırım uygulamaması için çağrıda bulunduğunu belirtti.

10 Aralık 2020'de yapılan AB Liderler Zirvesinin sonuç bildirisinde, 11 Kasım 2019'da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki "yetkisiz olduğu ileri sürülen" arama faaliyetleri hakkında alınan kısıtlayıcı tedbir kararı temelinde, daha önce hazırlanan iki TPAO yetkilisinin bulunduğu listeye ek yapılması için AB Konseyine çağrıda bulunulmuştu.

AB YÖNETİMİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın video konferans yöntemiyle görüşme yapacağı bildirildi.



AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında, görüşmenin yarın öğleden sonra yapılacağını duyurdu.



Mamer, görüşmede, gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye-AB ilişkilerindeki durumun değerlendirileceğini söyledi.



AB Liderler Zirvesi, 25-26 Mart'ta yapılacak.

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