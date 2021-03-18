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    • 18.03.2021 17:54
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    TBMM Başkanı 'tan 'ye açılan na ilişkin açıklama: İlk defa karşılaşılan bir durum değil

    Gelen son dakika herine göre, Meclis Başkanı , 'ye açılan hakkında, "(HDP'nin katılması istemiyle açılan dava) Anayasamızda, mevzuatımızda parti kapatma var. Bunun gerekçeleri, sebepleri de var. İlk defa karşılaşılan bir durum da değil. tarafından dava açılıyor. konuyla ilgili incelemeler yaptıktan sonra bir karar verecek." dedi.

    AJANSLAR
    Şentop'tan HDP'ye ilişkin açıklama

    Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop HDP'ye açılan kapatma davası ve Avrupa Birliği hakkında açıklamalarda bulundu.

    Şentop'un açıklamaları şöyle;

    "Aslında daha önce bu şekilde benzer bir olay yaşandı. 3 vekilin haklarındaki kesin kararın okunmasıyla vekillikleri sona ermişti. Biri Berberoğlu diğer ikisi de 2 HDP'li vekil idi. Bu süreç ilk defa karşımıza çıkan hüküm değil.

    Yanlışlık varsa hükümle ilgili nasıl düzeltileceği mevzuatımızda var. AYM'ye bireysel başvurular hükmün kesinleşmesine engel değil.

    Ortada bir kesin hüküm var. AYM'deki sürecin nasıl işleyeceğini bilemiyoruz. Tedbir başvurusu yapılmış eski vekil tarafından AYM reddetmiş.

    Kesin hüküm Genel Kurula bildirildikten sonra vekilin vekilliği düşer. Daha ilerisi yasama faaliyetlerinin engellenmesine varmaz diye ümit ediyorum.

    Gönül ister ki olmasın ama siyasi partilerin kapatılmasını gerektiren hususlar, sebeplerle ilgili de siyasi partilerin hassasiyet göstermesi, ihlallerde bulunmaması da gerekir. Buna dikkat edilmesi gerekir.

        1994'te yaşanan olaylara atıf yapılıyor. Hiçbir alakası yok. 1994'te bazı vekillerin dokunulmazlığı kaldırılmıştı, vekillikleri devam ediyordu. Burada bir vekilin vekilliğinin sona ermesi söz konusu.

        AB'NİN TÜRKİYE KARARI

        Onun detaylarını bilmiyorum. Zaten müzakereler devam ediyordu. Türkiye konusunda AB'nin, AP'nin yaptığı bir değerlendirme vardı Suriye üzerinden. Türkiye hakkında Türkiye'deki terör örgütlerinden, Avrupa'daki uzantılarından bilgi almak çok vahim, hatadır."

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        Haberler Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin açıklama: İlk defa karşılaşılan bir durum değil