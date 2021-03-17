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    • 17.03.2021 23:48
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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Batı'ya İngilizce '' mesajı: PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz gerçek

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'nin kapatılmasında ilişkin açıklamalarda bulundu. "HDP'nin, , ve 'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir" diyen Altun, "Tüm tarafları hukuk sistemine güvenmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Altun'dan HDP'nin kapatılmasına ilişkin açıklama

    Başsavcısı , 'nin kapatılması istemiyle 'nde dava açtı. İddianame 'ye gönderildi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

    İşte Altun'un açıklamalarından satır başları;

    Bir savcı bugün erken saatlerde Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı ve 'nin (HDP) kapatılmasını talep etti.

    HDP'nin, , ve 'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

    HDP'nin üst düzey liderleri ve sözcüleri söz ve eylemleriyle defalarca ve tutarlı bir şekilde PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtladılar.

    Bu ilişkinin HDP'nin kapatılmasını mı gerektirdiği yoksa başka bir cezai tedbire mi tabi tutulması, Anayasa Mahkemesinin tek başına cevaplayabileceği bir sorudur.

    Tüm tarafları Türkiye'nin bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye ve adaleti sağlamak için hukuk sistemimize güvenmeye çağırıyoruz.

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