İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir'de buşunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nin ruhsatı iptal ettiği ortaya çıktı.
YIKIM TALİMATI VERİLDİ
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nin elektrik ve doğalgazının kesilerek mühürlenmeye çalışıldığı, İBB'nin bilgievini yıkma talimatı verildiği öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından hukuksuz bir şekilde kapısı kırılarak içeri girilmeye çalışılan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'ni ziyaret etti.
KARTOĞLU: "BİNLERCE BAŞAKŞEHİRLİ EĞİTİM ALIYOR"
İBB yönetiminin bir bilgievini nasıl gasp etmeye çalıştığını anlatan Yasin Kartoğlu, süreci yakından takip ettiklerini ve tüm Başakşehirli'nin hakkını koruyacaklarını söyledi.
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nin Başakşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında yapıldığını söyleyen Yasin Kartoğlu, "Gencinden yaşlısına binlerce Başakşehirli'nin istifade ettiği bilgievimizin ruhsatı İBB yönetimi tarafından hukuksuz bir şekilde iptal edildi. Elektrik ve doğalgazı kesilerek mühürlenmeye çalışıldı. Hatta kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için yıkma talimatı verildi. Bu merkez bir kamu alanıdır. Bilgievimizin her köşesinde kamu yararına hizmet verilmektedir" dedi.