İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Çanakkale'de bir takım temaslarda bulundu.
HDP SORULARINDAN KAÇTI
Burada gazetecilere Çanakkale Zaferi'ne ilişkin kısa bir açıklama yapan Akşener, gazetecilerin soru sorma girişimleri üzerine arkasını döndü soru almadı.
DANIŞMANLARI "SORU YOK" DEDİ
Akşener hızla gazetecilerden uzaklaşırken, danışmanları da gazetecileri soru sormamaları için uyardı.
"HDP, PKK'YA SAVAŞ AÇMAK ZORUNDADIR"
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu: "HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır. Açmadığı müddetçe, terörün gölgesinde kalıp, meşruiyet alanını kendi kendine kapatacaktır. O iradeyi göstermedikleri müddetçe, bu tarz siyasi tartışmaların içinde hukuk mutlaka kendi üzerine düşeni yapmak zorunda kalacaktır. İYİ Parti de AK Parti de MHP de terörün gölgesinde kalırsa, onlar da kapatılsın. Kurallar suçlara gören tanımlanmalıdır. Kim ihlal ederse, cezasını ödemelidir."