"HDP, PKK'YA SAVAŞ AÇMAK ZORUNDADIR"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu: "HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır. Açmadığı müddetçe, terörün gölgesinde kalıp, meşruiyet alanını kendi kendine kapatacaktır. O iradeyi göstermedikleri müddetçe, bu tarz siyasi tartışmaların içinde hukuk mutlaka kendi üzerine düşeni yapmak zorunda kalacaktır. İYİ Parti de AK Parti de MHP de terörün gölgesinde kalırsa, onlar da kapatılsın. Kurallar suçlara gören tanımlanmalıdır. Kim ihlal ederse, cezasını ödemelidir."