"ÇOK DUYGUSALIM"

Halk TV canlı yayınına katılan Selin Sayek Böke şunları söyledi "Yani çok üzgünüm. Ülke olarak hak etmediğimiz bir şey yaşadığımızı düşünüyorum ve çocuklarımızın geleceğini yok eden bir anlayışın içindeyiz. Buna izin vermeyeceğiz. Yani hakikaten vermememiz gerekiyor. Alışmamamız gerekiyor yaşananlar normal değil. Demokrasiye sahip çıkarsak bu ülkenin potansiyelini aydınlık bir geleceğe taşımamız mümkün."

Böke'nin açıklamasından sonra programın moderatörü, Böke'ye "Çok duygulandığınızı görüyorum." derken Böke de "Öyle hissediyorum." diye cevap verdi.