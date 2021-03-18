MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
Büyük Türk milleti, aziz vatandaşlarım, kurultay divanımızın değerli başkan ve üyeleri, kurultayımıza teşrif eden kıymetli misafirler, fedakar, vefakar ülküdaşlarım, sayın basın mensupları, Mart ayının 18'inde yani bugün Çanakkale ruhunun ilhamıyla şühedanın irtibarıyla, milletin iradesiyle 13. Olağan Büyük Kurultayımızı yapmanın emsalsiz kıvancını yaşıyoruz.
Edirne'den Kars'a Mersin'den Trabzon'a kadar ülkemin her yerini, bunun yanında Ortadoğu'dan Kafkaslara Afrika'dan Balkanlara milli varlığımızın asaletini vicdanını kalbinde yaşayan kardeşlerimi selamlıyorum.
Hesap yapmayız çıkar ile, çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Düşmeyiz durmak ile durmayız vurmak ile çünkü biz Türk milletimiz. Vazgeçmeyiz korku ile dönmeyin tehdit ile çünkü biz Türkiye'yiz. Kazananın Türkiye olacağına candan inanıyoruz.
Bastığımız yerleri toprak diyerek geçmiyoruz, hep düşünüyoruz altında nice kefensiz yatanı. Şehit oğluyuz incitmiyoruz atamızı. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal.
'KURALLARA MUTLAK SURETLE UYMALIYIZ'
1 yıldır dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği koronavirüs salgını nedeniyle kurultaya katılımı mecburen kısıtlı tuttuk. Her şeyin başı elbette sağlıktır, dikkatli olmalıyız. Kurallara mutlak suretle uymalıyız. 1 yıllık zamanda Covid-19 nedeniyle hayatlarını kaybeden kardeşlerime rahmet, tedavi olanlara şifalar diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 13. Büyük Olağan Kurultayımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.
Aziz dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz, milli gönüllerdeyiz. Hak namına haksızlığa ölsek tapmadık. Zaman oldu bir haysiyet ufkunda güneş gibi battık. Acılarımızdan ders aldık tutunduk gerçeklere. Yeri geldi ihanetlerle boğulmak istendik, vazgeçmedik sevdamızdan. Şikayet etmedik sırtımızdaki yüklerden. Ülkücü olmanın varsa bir bedeli seve seve ödemeyi diledik.
Yazın kuruyup kışın yatağında taşan nehirler misali engelleri aştık. Bin asra bedel imtihanlarla yoklandık. Biz damlanın içindeki okyanusu gördük. Milliyetçi hareket Türklüğün bekasını korumaya dava etmiştir. Ömrümüzde milliyetimizin, bu cennet toprağın bize vatanı yardır dedik. Yastığımız mezar taşı yorganımız kar olsun. Biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun. Bu yol ki hak yoludur dönme bilmeyiz, yürürüz.