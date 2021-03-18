Hesap yapmayız çıkar ile, çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Düşmeyiz durmak ile durmayız vurmak ile çünkü biz Türk milletimiz. Vazgeçmeyiz korku ile dönmeyin tehdit ile çünkü biz Türkiye'yiz. Kazananın Türkiye olacağına candan inanıyoruz.



Bastığımız yerleri toprak diyerek geçmiyoruz, hep düşünüyoruz altında nice kefensiz yatanı. Şehit oğluyuz incitmiyoruz atamızı. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal.





'KURALLARA MUTLAK SURETLE UYMALIYIZ'

1 yıldır dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği koronavirüs salgını nedeniyle kurultaya katılımı mecburen kısıtlı tuttuk. Her şeyin başı elbette sağlıktır, dikkatli olmalıyız. Kurallara mutlak suretle uymalıyız. 1 yıllık zamanda Covid-19 nedeniyle hayatlarını kaybeden kardeşlerime rahmet, tedavi olanlara şifalar diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 13. Büyük Olağan Kurultayımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.