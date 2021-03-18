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    • 18.03.2021 11:50
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    Ülkemize sızmaya çalışan biri PKK/YPG mensubu 5 kişi hudut personelimiz tarafından yakalandı

    haberi... ndan yapılan açıklamaya göre Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 kişi /'de yakalandı.

    Bakanlık açıkladı! Sınırda yakalandılar

    : Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, /'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

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    Haberler Güncel Ülkemize sızmaya çalışan biri PKK/YPG mensubu 5 kişi hudut personelimiz tarafından yakalandı