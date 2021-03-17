



'İSTENİLEN BİLGİLERİ ÖRGÜT ABİLERİNE AKTARIYORDU'

Örgüt bağlantısı tespit edilen Öksüz'ün MİT'in faaliyet konuları ve çalışanları hakkındaki bilgileri, MİT'e giriş çıkış yapan araçların ve önemli kişilerin bilgilerini örgüt imamlarına aktardığı tespit edilmesinin ardından Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açıldı. Örgüt içerisinde "Önder" kod adını kullandığı belirlenen zanlı hakkında tanık olarak ifade veren Ö.K., "FETÖ mahrem yapılanmasında bilgiler öğrenci olarak Önder kod Ali Öksüz'den de aynı şekilde istenmişti. Koruma olmaları sebebiyle onlardan istenen bilgiler, kuruma giriş yapan araçların bilgileri, kimlerin giriş çıkış yaptığı hasetten biraz daha önde gelen şahıslar, bunlar gazeteci olabilir, önemli olan bürokrat olabilir, bakanlar olabilir tabi bunlar değişik zamanlarda değişik kapılarda çalıştıkları için hangi kapıda bulunuyorlarsa o kapıdan giren çıkanlarla alakalı bilgileri bizlerle paylaştılar. Bu bilgileri mahrem yapı içerisinde, örgütsel manada üstümüz konumunda bulunan Tahir Kod Murat Karabulut'a veriyorduk, bilgilerin daha sonra ne olduğunu ve akıbetini bilmiyorum, ancak dönem içerisinde büyük hadiseler olduğunda, örneğin, MİT TIR'ları olayında olduğu gibi bu bilgilerin kullanılmış olduğunu tahmin ediyorum" dedi.