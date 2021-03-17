Son dakika haberine göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ün kuzeni Ali Öksüz'ü Milli İstihbarat Teşkilatına sızdırdığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre soruşturma dosyasında Adil Öksüz'ün kuzeni Ali Öksüz, silah kullanma ve koruma görevi ile ilgili eğitim aldıktan sonra 2012'de Milli İstihbarat Teşkilatına koruma görevlisi olarak göreve başladı.
2015'te Siirt Bölge Müdürlüğü'ne dış koruma olarak tayin olan zanlı, 2017 yılı Nisan ayında ihraç edildi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada FETÖ üyesinin, kendi adına kayıtlı numaradan ankesörlü hatlardan aranarak mahrem abileriyle bağlantı kurduğu belirlendi.
FETÖ'CÜ ADİL ÖKSÜZ'LE 3 GÖRÜŞME
Ali Öksüz'ün 2012'de Milli İstihbarat Teşkilatı'na başvurmasının ardından firari imam Adil Öksüz ile görüşmeler yaptığı da tespit edildi. Teşkilata başvuru esnasında tanzim ettiği Aday Tanıtım Formunu 19 Nisan'da dolduran Öksüz'ün 22 Şubat, 2 Mart ve 25 Mart tarihlerinde Adil Öksüz'le görüşmeler yaptığı belirlendi. Kendisinin Adil Öksüz'ü taziye için aradığını öne süren Ali Öksüz, ifadesinde "Adil Öksüz ile akrabayız, ben bu konuyla ilgili görüşmedim ancak babam, işe girebilmem amacıyla Adil Öksüz'ü aramış olabilir" dedi. Örgüt bağlantısı 2012'de başlayan Ali Öksüz'ün mahrem yapılanma hiyerarşisinde 'öğrenci' konumunda faaliyette bulunduğu ve örgüt abilerine bilgi sızdırdığı tespit edildi.