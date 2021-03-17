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    • 17.03.2021 10:55
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    Bitlis’te 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan arama neticesinde 800 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

    Bitlis’te 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Bitlis'te durdurulan bir araçta yapılan aramada 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

    Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan arama neticesinde 800 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü E.D. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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