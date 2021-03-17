Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.03.2021 10:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2021 11:33
    ABONE OL

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı açıkladı: 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "" tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Programlarımızla 'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz" dedi. Varank, "'ın çağrısıyla Türkiye'ye gelecek araştırmacılarımıza mali teşviklerin yanında 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.

    haberi... "" tanıtım toplantısında konuşan Bakan Varank, "Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz" dedi. Varank, "TÜBİTAK'ın çağrısıyla Türkiye'ye gelecek araştırmacılarımıza mali teşviklerin yanında 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.



    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek." ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği