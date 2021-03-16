CHP'li belediyelerin heykel sevdası devam ediyor.

Yine, yeni hekelin adresi İzmir...

CHP'li İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyesi'nin işbirliğiyle 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde hayatını kaybedenler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının anısına Karşıyaka'da heykel yaptırdı.

SAYGI ANITI

"Sağlık emekçilerine saygı anıtı" ismi verilen heykelin açılışına CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan vekili Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, İzmir Tabip Odası, CHP Meclis üyeleri de katıldı.

"ANILARINI YAŞATACAĞIZ"

Açılışta Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını alamadığını hatırlatarak, "Tek bir talepleri var, daha iyi şartlarda çalışabilmek. Biz koruyucu hekimliğinin, toplum sağlığının anlamını öğrenerek yetiştik. Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının anılarını yaşatacağız" diye konuştu.

GEÇTİĞİMİZ 2 YILDA HEYKELE 17 MİLYON LİRA!

AK Parti, 18 yıllık siyaset döneminde 23 mega projeyi halka kazandırırken, tüm önemli hamleleri eleştiren CHP, millete hizmet için aktarılan paraları heykele yatırdı. CHP'li belediyeler, iki yılda 17 milyon lirayı heykel yapımına harcadı.

AK Parti'nin dünyadaki 10 dev projenin 6'sını Türkiye'ye getirme hamlesi sonra birbiriyle yarışan CHP'li belediyeler, son iki yılda 16 milyon 947 bin 938 lirayı heykel yapımına harcadı. Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Kanal İstanbul'a kadar millet hayrına yapılan her yatırıma engel olmaya çalışan CHP'nin yönettiği belediyeler nerdeyse çivi bile çakmadığı ilçelerin her yerini heykellerle donattı.