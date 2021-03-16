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    • 16.03.2021 14:23
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    Son dakika: 'li Büyükşehir Belediyesi ve Belediyesi'nden bir heykel daha!

    Her fırsatta hükümetin dev projelerini eleştiren heykelciliğe devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Büyükşehir ve Belediyesi, sağlık çalışanlarına minnetlerini sunmak için heykel yaptırdı. Geçtiğimiz iki senede CHP heykellere tam 17 milyon TL harcadığı biliniyor.

    CHP'li iki belediyeden bir heykel daha!

    'li belediyelerin heykel sevdası devam ediyor.

    Yine, yeni hekelin adresi ...

    CHP'li İzmir Büyükşehir ve Belediyesi'nin işbirliğiyle etkinlikleri kapsamında koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde hayatını kaybedenler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının anısına Karşıyaka'da heykel yaptırdı.

    SAYGI ANITI
    "Sağlık emekçilerine saygı anıtı" ismi verilen heykelin açılışına Milletvekili , İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan vekili , Karşıyaka Belediyesi Başkanı , , CHP Meclis üyeleri de katıldı.

    "ANILARINI YAŞATACAĞIZ"
    Açılışta Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını alamadığını hatırlatarak, "Tek bir talepleri var, daha iyi şartlarda çalışabilmek. Biz koruyucu hekimliğinin, toplum sağlığının anlamını öğrenerek yetiştik. Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının anılarını yaşatacağız" diye konuştu.

    GEÇTİĞİMİZ 2 YILDA HEYKELE 17 MİLYON LİRA!
    , 18 yıllık siyaset döneminde 23 mega projeyi halka kazandırırken, tüm önemli hamleleri eleştiren CHP, millete hizmet için aktarılan paraları heykele yatırdı. CHP'li belediyeler, iki yılda 17 milyon lirayı heykel yapımına harcadı.

    AK Parti'nin dünyadaki 10 dev projenin 6'sını 'ye getirme hamlesi sonra birbiriyle yarışan CHP'li belediyeler, son iki yılda 16 milyon 947 bin 938 lirayı heykel yapımına harcadı. 'dan 'ne, 'ndan 'a kadar millet hayrına yapılan her yatırıma engel olmaya çalışan CHP'nin yönettiği belediyeler nerdeyse çivi bile çakmadığı ilçelerin her yerini heykellerle donattı.

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    Haberler Güncel Son dakika: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi'nden bir heykel daha!