Heykel için harcanan bütçelere bir yenisini daha ekleyen CHP'de Bilecik Belediyesi, art arda 2. heykel açılışını yaptı.

Geçtiğimiz aylarda Bilecik'teki Atatürk Parkı'na ayı heykeli yaptırarak gündeme gelen CHP'li Bilecik Belediyesi, parka yeni bir heykel daha dikti.



Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, dün Atatürk ve meşhur köpeği Foks'un heykelinin açılışını yaptı.

"HAYVAN SEVGİSİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN DİKTİK"

Açılış töreninde Şahin, heykelin hayvan sevgisine dikkat çekmek ve parka renk katmak amacıyla yapıldığını belirterek, "Atatürk Parkımızın ikinci heykelini yaptık.Atatürk'ün meşhur köpeği Foks'un heykelini koyduk parkımıza. Hem Atatürk'ün hayvanseverliğini göstermek hem de çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren birer hayvansever olarak yetişmesini amaçlıyoruz. Bunun yanında bütün parkımızda bölgemizde yaşayan hayvanlardan birer biblo koyduk. Burası hem fotoğraf çektirmek hem de parkımıza renk katması için güzel oldu.'' ifadelerini kullandı.