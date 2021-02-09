Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir yerel gazeteye yaptığı açıklamada kente 10 metre boyunda bir ayı heykeli yapacaklarını söyledi. Başkan Özcan'ın projesi, kentte yaşayan vatandaşlardan bazılarının tepkisini çekti. Vatandaşlar, dev ayı heykelinin Bolululara hakaret olduğunu öne sürdü, bazıları ise projeyi olumlu buldu.



"AYIMIZA SAHİP ÇIKMAMIZ BELEDİYE OLARAK GÖREVİMİZ"

Başkan Özcan, ayının Bolu'nun simgesi olduğunu ve bunun Bolululara hakaret olmadığını söyledi. Tanju Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz Bolu'yu simgeleyen, kökü Bolu'nun dağlarında olan bozayının bir heykelini yapacağız ve şehrin uygun bir noktasına yerleştireceğiz. Büyük ihtimalle de belediyenin kasasından bir kuruş para çıkmadan bir sponsor desteği ile bunu gerçekleştireceğiz. Öyle milyonlar falan ödemeyeceğiz. Ayı, hayvanat bahçelerine gittiğinizde memleketi Bolu olarak yazıyor. Dolayısıyla bizim bozayımıza sahip çıkmamız belediye olarak görevimiz" dedi.



MANDA HEYKELİ DE DİKECEK

Sadece bozayı heykeli yapmayacaklarını, Bolu'ya has başka hayvanların da heykellerini yapacaklarını söyleyen Başkan Özcan, "Kızıl geyikler var. Nesli tükenmek üzere Bolu'ya has hayvanlar. Kadıköy'ün meydanında boğa var. Hiç kimse buna sesini çıkartmıyor. Bolu'da ileride Bolu mandasını da belirli alanlarda görebilirsiniz. Bütün turizm şehirlerine baktığınızda heykeller ve bu tür görsel çalışmalar vardır. Dolayısıyla biz Bolu'yu turizm şehri yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.