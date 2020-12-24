Manisa'da 13 Ekim'de gösterdiği belirtiler üzerine Saruhanlı Devlet Hastanesinde yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkan ve Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde 17 günü yoğun bakım olmak üzere toplam 24 gün süren yoğun tedavisinin ardından korona virüsü yenerek taburcu olan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, tedavisinin ardından yeniden görevinin başına döndü.

"SAĞLIKÇILARIN HAKKI ÖDENMEZ"

Taburcu olduktan iki hafta sonra görevinin başına dönen Bakan Bilgin, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Yaşadığı süreci anlatan Başkan Bilgin, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. İş yerleri kapanmış, sokağa çıkma yasakları var. Biz onlara aş götürmeye, geçim derdinde olanlara yardım etmeye çalıştık. Sosyal belediyecilik anlamında aklınıza ne geliyorsa hepsini yaptık. Tabii biz de bu arada korona virüse yakalandık. Yakalanmamızın sebebi nedir, sahada olmamızdır. 24 gün yattım hastanede. 24 günün 17 günü yoğun bakımda. Yattığım her gün 'Ben yarın nasıl olsa çıkarım' direncini hiç bırakmadım. Ben öbür gün çıkarım, ben yarın değil öbür gün yine çıkarım hep bu mantıkla ve bu dirençle hastanede mücadele verdim, çünkü Saruhanlı'ya hizmet etmeyi seviyorum. Saruhanlı'ya sevdalıyım, bunu herkes bilir. Bir kere sağlıkçıların hakkı ödenmez. Sağlıkçılar dünyanın verilebilecek ödüllerinin hepsine layıklar.