CHP heykele doymuyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi düzenlenen kadın erkek eşitliği temalı soyut heykel yarışmasının kazananları belli olurken, "Eşitlik" isimli soyut heykel törenle açıldı.
İYİ PARTİLİLER DE KATILDI
Aydın Tekstil Park alanına yerleştirilen heykelin açılış törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra CHP Aydın Milletvekilleri ve parti yöneticileri ile İYİ Partili yöneticiler ile partililer katıldı.
HEYKELİ BİRİNİCİSİNE 110 BİN LİRA ÇEK
Konuşmaların ardından soyut heykel yarışmasının kazananı Hediye Akoğlu'na, Başkan Çerçioğlu tarafından çiçek ve birincilik ödülü olan 110 bin TL'lik çek takdim edildi.