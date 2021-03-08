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    • 08.03.2021 20:22
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    'li , en beğendiği heykeli yapana 110 bin TL’lik çek ödül verdi

    'nin düzenlediği heykel yarışmasının kazananı belli oldu. Uzun zamandır  gündeminde yerini koruyan ve birçok açıklama savaşlarına sebep olan kadın erkek eşitliğini anlatan soyut heykel, Aydın Milletvekilleri ve İYİ Partili isimlerin de katıldığı törenle açıldı. Heykel yarışmasının kazananınaysa 110 bin TL çek verildi.

    İHA
    CHP'li belediyeden heykel yarışması

    CHP heykele doymuyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi düzenlenen kadın erkek eşitliği temalı soyut heykel yarışmasının kazananları belli olurken, "Eşitlik" isimli soyut heykel törenle açıldı.

    İYİ PARTİLİLER DE KATILDI

    Aydın Tekstil Park alanına yerleştirilen heykelin açılış törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra CHP Aydın Milletvekilleri ve parti yöneticileri ile İYİ Partili yöneticiler ile partililer katıldı.

    HEYKELİ BİRİNİCİSİNE 110 BİN LİRA ÇEK

    Konuşmaların ardından soyut heykel yarışmasının kazananı Hediye Akoğlu'na, Başkan Çerçioğlu tarafından çiçek ve birincilik ödülü olan 110 bin TL'lik çek takdim edildi.

        Beraberindeki heyet ile birlikte heykelin açılışını gerçekleştiren Başkan Çerçioğlu, Akoğlu'na teşekkür etti.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen soyut heykel yarışmasında birinci olan heykel Efeler ilçesi Aydın Tekstil alanında, ikinci heykel Kuşadası'nda ve üçüncü heykel ise Didim'de sergilenecek.

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