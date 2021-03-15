Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa eden ve yeni bir parti kuracağını açıklayan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bir televizyonun canlı yayınında neden istifa ettiğine dair açıklamalarda bulundu.

"FETÖ İLTİSAKLI UNSURLARI TERCİH EDEN..."

İYİ Parti'nin küreselleşmeci, milli devleti ve Türk kimliğini sorgulayan, FETÖ iltisaklı unsurları tercih eden ve ön plana çıkaran bir partiye dönüştüğünü ifade eden Özdağ, bu şartlar altında İYİ Parti'de siyaset yapamayacağı için partiden istifa ettiğini açıkladı.

"İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜ"