Son dakika haberi... CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde adrese teslim ihale skandalı ortaya çıktı.
Tunç Soyer'in başkanlığını yürüttüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içinde Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında okur yazarlık eğitimi verme kararı aldı.
2020 yılının Ekim ayında yüz yüze yapılan ilk derslerin ardından pandemi önlemleri nedeniyle kalan derslerin çevrim içi yapılmasına karar verildi.
Belediyenin internet sitesinde yer alan habere göre, atölyede çok yönlü okuma alışkanlığı kazanma, hayal gücü ve yazma becerilerini geliştirme çalışmaları yapıldı.
18 yaş üstü başvuruların kabul edildiği okuryazarlık atölyesi çalışmaları 20 kişinin katılımı ile sınırlandırıldı.
A3haber'de yer alan habere göre adrese teslim ihale skandalının detayları şöyle:
"İzmir'in çeşitli gazete ve internet sitelerinde de yer alan haberlerden sonra başka bir gelişme yaşandı.
2020 yılının Ekim ayında ilki gerçekleştirilen proje için İzmir Büyükşehir Belediyesi ihale yapmaya karar verdi.
Elektronik Kamu Alımları Platformu kaynaklarına göre belediye bu iş için Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü aracılığı ile ihaleye çıktı.
İhale numarası 2020/684397
Açık ihale için son teklif verme zamanı da 13 Ocak 2021, saat 11.00 olarak belirlendi.
İzmir ili mücavir alan sınırları için toplamda 18 gün yapılacak etkinlik için ihtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilmesi ve isteklinin de idarenin bu talebini kabul veya reddedebilmesi şartlar arasına kondu.
2021 yılı içinde yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında okur yazarlık atölyesi çalışması yapmaya karar veren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında böyle bir çalışma yapmak için çıktığı ihale var mı?
Hayır yok…
Oysa belediyenin kendi internet sitesinde yer alan habere göre çalışma, 2020 yılının Ekim ayında başlamış zaten
Herhalde, "Biz başlayalım, istim arkadan gelir" diye düşündüler.