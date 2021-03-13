İhale numarası 2020/684397

Açık ihale için son teklif verme zamanı da 13 Ocak 2021, saat 11.00 olarak belirlendi.

İzmir ili mücavir alan sınırları için toplamda 18 gün yapılacak etkinlik için ihtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilmesi ve isteklinin de idarenin bu talebini kabul veya reddedebilmesi şartlar arasına kondu.

2021 yılı içinde yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında okur yazarlık atölyesi çalışması yapmaya karar veren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında böyle bir çalışma yapmak için çıktığı ihale var mı?

Hayır yok…

Oysa belediyenin kendi internet sitesinde yer alan habere göre çalışma, 2020 yılının Ekim ayında başlamış zaten

Herhalde, "Biz başlayalım, istim arkadan gelir" diye düşündüler.