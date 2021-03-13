Kılıçdaroğlu, tek tek ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinledi. Bir kadının çay ikram ettiği Kılıçdaroğlu, maliyetlerin çok yüksek olduğunu söyleyen restoran sahibine, "Bir elin sesi var. İki elin sesi var beraber ve birlikte yapacağız" dedi.