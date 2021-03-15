Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
- Güncel
- 15.03.2021 23:35
- -
- Son Güncelleme:
-
- 15.03.2021 23:35
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü.