Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.03.2021 23:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.03.2021 23:35
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik Katar teması

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü.

    Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü