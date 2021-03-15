Çeber, "İki haftadır yatay, hatta yavaş yavaş azalan bir seyirde devam ediyoruz. Ancak hala yüksek bir risk yaşadığımızı biliyoruz. Derepazarı ilçemizde 3 hanede 9 vaka çıktı. Bu 9 hemşerimiz Trabzon Çaykara'da cenazeye gittiklerini ve 9'unun da virüsü orada alıp geldiklerini öğrenmiş olduk. Zaman zamanda Trabzon'daki hemşehrilerimiz buraya geliyor ve benzer olaylar oluyor. Hala bizim için en önemli riskler hep bahsettiğimiz Karadeniz insanının o çok sevdiğiniz sıcak, iç içe, yoğun bir sosyal yaşam alışkanlığına dayalı riskler. Acıyı sevinci hep beraber yaşama paylaşma anlayışına dayanan hayat anlayışı işte bizi böyle günlerde zorluyor. Ancak hemşerilerimiz uyarılarımıza daha hassas ve dikkatli davranıyorlar. Biz bunun yakında faydasını göreceğimizi de düşünüyorum" dedi.

"BU BELADAN HEP BERABER KURTULALIM"