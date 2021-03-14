



"BEN YAPMADIM" DEDİ AMA...

Açılan soruşturmada ise Yalçın suçlamaları reddetti. Değişiklikleri kendisinin değil, kiracısının yaptığını ifade etti. Taşınmazı 2005'te satın aldığını 2010'a kadar kiracının oturduğunu, 2010'da ise kendisinin ikamet etmeye başladığını söyledi. Taşınmazda yeni ev sahibi olan Haşim Cihan Yazgan ise taşınmazda tadilat ve tamiratlar yapılması gerektiği için kira bedelinin altında bir bedelle anlaştıklarını, banyo yenilediğini kış bahçesi ekleyerek havuzu genişlettiğini fakat diğer tadilat işlemlerini kendisi yapmadığını anlattı.