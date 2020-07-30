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    • 30.07.2020 10:31
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    Son dakika: 'ın sı için yıkım kararı! Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu

    Son dakika haberine göre gazeteci 'ın 'te bulunan villası için yıkım kararı verildi. nin de villadaki kaçak inşaat ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

    Soner Yalçın'ın villası için yıkım kararı
    Gazeteci 'ın Levent'te bulunan villasında usule aykırı tadilat yaptığı ortaya çıkmış, milyonlarca dolarlık villayla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatmıştı.



    Yalçın'ın villa bahçesinde yeni kaçak inşaat yaptığı da tespit edildi. ekipleri müştemilatta, havuzda, bekçi kulübesinde ve terasta büyütmeler yaptığını belirleyerek tutanak tuttu.



    Beşiktaş Belediyesi yapılan incelemenini ardından inşaatı mühürlerken, Yalçın'a 70 bin 512 lira para cezası keserek villanın projeye uygun hale getirilmesi için yıkımına karar verdi.



    Konuyla ilgili Beşiktaş Belediyesi tarafından İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne suç duyurusunda da bulunuldu.

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