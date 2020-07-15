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    • 15.07.2020 15:21
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    Yine , yine kaçak! Ekipler bile şaşkına döndü

    ODA TV'nin sahibi ve Sözcü Gazetesi yazarı 'ın Levent'te bulunan konutunda bir kez daha kaçak inşaat yaptığı tespit edildi. Soner Yalçın'ın geçmiş yıllarda yaptığı kaçak yapıları araştırmaya giden ekipler, kale gibi villada yeni kaçak inşaatlarla karşılaştı. Soner Yalçın hakkında 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

    Yine Soner Yalçın, yine kaçak! Ekipler bile şaşkına döndü

    Sözcü Gazetesi Yazarı ve ODA TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın Levent'te bulunan SİT alanındaki evinde çok detaylı yenilemeler yaptığı ve villanın dış cephe duvarları hariç neredeyse tamamında işlem gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı. Bodrum kat ilavesi bile yapılan villanın tabanına komple kalıp demir döşendiği görülmüştü. Yalçın'ın inşa ettiği milyonlarca dolarlık villayla ilgili SABAH'ın manşet haberinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçmiş, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlatmıştı.

    İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin Yalçın'ın villasında yaptığı incelemeler geçtiğimiz günlerde tamamlanmış, Soner Yalçın'ın villasında yapılan kaçak inşaatlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu.

    YENİ KAÇAKLAR TUTANAKTA
    Soner Yalçın'ın Levent'teki villasında geçtiğimiz ay yeni kaçak inşaat yaptığı tespit edildi. Yalçın'ın geçmiş yıllarda yaptığı kaçağı araştırmaya giden ekipler, kale gibi villada yeni kaçak inşaatlarla karşılaştı.

    Beşiktaş Belediyesi, Yalçın'ın evindeki kaçak inşaat ile ilgili 12 Haziran 2020 tarihinde Yapı-Tatil tutanağı tuttu. Tutanağı; Beşiktaş Belediyesi çalışanı 2 Teknik Eleman ile 1 Zabıta Memuru imzaladı. Soner Yalçın adresinde bulunamadığı için tutanağa imza atmadı.

    Yalçın'ın müştemilatta, havuzda, bekçi kulübesinde ve terasta büyütmeler yaptığı anlaşıldı. Tutanakta, kaçak inşaatın mühürlenerek tatil edildiği yer aldı. Soner Yalçın hakkında 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

    Abdurrahman Şimşek/Sabah
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