Yine Soner Yalçın, yine kaçak! Ekipler bile şaşkına döndü

Sözcü Gazetesi Yazarı ve ODA TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın Levent'te bulunan SİT alanındaki evinde çok detaylı yenilemeler yaptığı ve villanın dış cephe duvarları hariç neredeyse tamamında işlem gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı. Bodrum kat ilavesi bile yapılan villanın tabanına komple kalıp demir döşendiği görülmüştü. Yalçın'ın inşa ettiği milyonlarca dolarlık villayla ilgili SABAH'ın manşet haberinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçmiş, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlatmıştı.