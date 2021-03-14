



Ankara Büyükşehir Belediyesi; "Belediyede çalışan bu şahıs zimmetine para geçirmiştir. Bu durum, bizzat ANFA Güvenlik Genel Müdürü Hüseyin Toker tarafından ortaya çıkarılmış, ihbar edilmiş, soruşturma başlatılmış ve savcılığa bildirilmiştir. Şahıs tutuklanmıştır. Anfa Güvenlik Genel Müdürlüğü görevinde ise Genel Müdürün kendi talebi üzerine değişiklik yapılacaktır" denildi.



"BU ŞAHSIN ZİMMETİNE PARA GEÇİRDİĞİ 3 GÜN ÖNCE TESPİT EDİLDİ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri; "Yasin Varol'un hangi tarih aralığında zimmetine para geçirdiği tespit edildi. Bu konuda bilgi mevcut mu?" şeklindeki soruya net cevap vermedi ve "Bu şahsın zimmetine para geçirdiği 3 gün önce tespit edildi, Sayın Genel Müdür hemen avukat ile işlemleri başlattı" iddiasında bulundu.