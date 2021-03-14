Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi'nde muhasebe, finans ve maaş işlerinden sorumlu personel Yasin Varol'un zimmet suçunu işlediği iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.
GENEL MÜDÜR ZİMMET SORUŞTURMASININ ARDINDAN İSTİFA ETTİ
Yasin Varol'un, işyeri çalışanı olmayan üç kişinin banka hesaplarına çeşitli tarihlerde toplamda 967.783.22 TL para aktardığı tespit edildi. ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Toker'in görevinden ayrıldığı bildirildi.
YASİN VAROL'UN İŞYERİ ÇALIŞANI OLMAYAN 3 KİŞİYE 967.783.22 TL PARA AKTARMIŞ
ANFA Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Taşkoparan zimmet soruşturması kapsamında ifade verdi. Müşteki Abdullah Taşkoparan; ifadesinde Yasin Varol'un şirkette muhasebe, finans ve maaş işlerinden sorumlu personel olduğunu söyledi.
Abdullah Taşkoparan; Yasin Varol'un işyeri çalışanı olmayan Sıddık Varol, Samet Özçelik, ve Muhsin Çakır isimli şahısların banka hesaplarına çeşitli tarihlerde toplamda 967.783.22 TL para aktardığını tespit ettiklerini, hesaplarına para yatan şahısların Yasin Varol'un abisi ve arkadaşları olduğunu öğrendiklerini ifade etti. Taşkoparan, Yasin Varol'dan şikayetçi oldu.
YASİN VAROL: SUÇLAMAYI KABUL EDİYORUM, PİŞMANIM
Şüpheli Yasin Varol'un 10 Mart 2021 tarihinde ifadesinde; borçlarından dolayı böyle bir şey yaptığını, hakkındaki suçlamayı kabul ettiğini ve pişman olduğunu söyledi. Yasin Varol, aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zimmet olayının Ankara Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi ANFA Güvenlik isimli şirkette gerçekleştiği bildirildi.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: "BELEDİYEDE ÇALIŞAN BU ŞAHIS ZİMMETİNE PARA GEÇİRMİŞTİR"
Ankara Büyükşehir Belediyesi; ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi'nde muhasebe, finans ve maaş işlerinden sorumlu personel Yasin Varol'un zimmetine para geçirdiğini doğruladı.