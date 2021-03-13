Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.03.2021 06:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2021 07:03
    ABONE OL

    | tarih verdi! 81 ilde yağışlı hava geri geliyor... | 14-18 Mart 2021

    tahminleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Yayınlanan son tahminlerde bugün için bazı bölgelerde çığ ve zirai don uyarısı yapılırken, Ege kıyısındaki bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca 5 günlük hava durumu tahminine göre yurdun önümüzdeki günlerde yeniden yağışlı hava etkisi altına gireceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 14 Mart 2021 Pazar Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji tarih verdi! 81 ilde yağışlı hava geri geliyor...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile bugün zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli, yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ZİRAİ DON: Yapılan son değerlendirmelere göre; 14 Mart 2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Marmara'nın güneyinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        ÇANAKKALE 9°C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL 5°C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

        KIRKLARELİ 3°C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

        KOCAELİ 6°C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla kıyılarının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        A.KARAHİSAR 2°C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 8°C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı

        MANİSA 6°C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA 4°C, 13°C
        Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Az bulutlu, yarın zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        ADANA 6°C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA 12°C, 17°C
        Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel sağanak yağışlı

        HATAY 4°C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA 3°C, 14°C
        Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            ANKARA 3°C, 16°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ÇANKIRI -2°C, 16°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR 3°C, 17°C
            Parçalı ve az bulutlu

            NEVŞEHİR 0°C, 14°C
            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile beraber yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            BOLU 1°C, 17°C
            Parçalı bulutlu

            DÜZCE 4°C, 19°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU 0°C, 17°C
            Parçalı bulutlu

            ZONGULDAK 6°C, 14°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

            ARTVİN 4°C, 15°C
            Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

            GÜMÜŞHANE -1°C, 14°C
            Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

            SAMSUN 4°C, 14°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON 6°C, 12°C
            Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don ile beraber yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZURUM -8°C, 3°C
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

            HAKKARİ -1°C, 9°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS -9°C, 3°C
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

            VAN -5°C, 7°C
            Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

                DİYARBAKIR -2°C, 16°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP 3°C, 18°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT 3°C, 16°C
                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA 7°C, 20°C
                Az bulutlu ve açık

                14 MART 2021 PAZAR HAVA DURUMU

                15 MART 2021 PAZARTESİ HAVA DURUMU
                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih verdi! 81 ilde yağışlı hava geri geliyor... | 14-18 Mart 2021