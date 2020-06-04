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    • 04.06.2020 Gazete
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    'ın milyonluk villası için soruşturma başlatıldı

    ’un göbeğinde kaçak inşaat yaptı. Milyonluk villası için soruşturma başlatıldı. Öte yandan Yazar 'in Bodrum'daki kaçak villasındaki yıkım beşinci gününde de devam etti.

    Villa pes!
    Gazeteci , kaçak yapılaşmaya gitti. 'teki milyonluk villasına usulsüz inşaat yaptığı belirlendi. SİT alanında bulunan lüks villada 12 metrekare büyüme yaptığı, 393 metrekare olan toplam oturma alanını 405'e çıkardığı tespit edildi.




    TAKVİM'in ortaya çıkardığı usulsüzlük büyük ses getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce SİT alanındaki usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.




    YIKIM 5. GÜNÜNDE
    Yazar 'in Bodrum'daki kaçak villasındaki yıkım beşinci gününde de devam etti. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde sürdürülen çalışmalarda villa önünde bulunan moloz yığınları dikkat çekti.


    Abdurrahman ŞİMŞEK
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