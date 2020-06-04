Gazeteci Soner Yalçın, kaçak yapılaşmaya gitti. İstanbul Levent'teki milyonluk villasına usulsüz inşaat yaptığı belirlendi. SİT alanında bulunan lüks villada 12 metrekare büyüme yaptığı, 393 metrekare olan toplam oturma alanını 405'e çıkardığı tespit edildi.
TAKVİM'in ortaya çıkardığı usulsüzlük büyük ses getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce SİT alanındaki usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
YIKIM 5. GÜNÜNDE
Yazar Yılmaz Özdil'in Muğla Bodrum'daki kaçak villasındaki yıkım beşinci gününde de devam etti. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde sürdürülen çalışmalarda villa önünde bulunan moloz yığınları dikkat çekti.
Abdurrahman ŞİMŞEK
TAKVİM'in ortaya çıkardığı usulsüzlük büyük ses getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce SİT alanındaki usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
YIKIM 5. GÜNÜNDE
Yazar Yılmaz Özdil'in Muğla Bodrum'daki kaçak villasındaki yıkım beşinci gününde de devam etti. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde sürdürülen çalışmalarda villa önünde bulunan moloz yığınları dikkat çekti.
Abdurrahman ŞİMŞEK