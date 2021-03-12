Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Covid-19 aşısının iki dozunu yaptırıp bağışık olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'sinin Covid-19 tanısı aldığını, 53'ünün hastanede yattığını, 5 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi. İlhan, "Yoğun bakımda yatan kişilerden entübe olan ya da hayatını kaybeden yok. Demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor. Zaten aşıda da amaç insanların ağır hastalık geçirmesini engellemek" dedi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüse karşı yapılan aşılamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin üzerinden 1 yıl geçtiğini anımsatarak, bu süreç boyunca 2 milyon 800 binden fazla kişinin koronavirüse yakalandığını, 29 binden fazla kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.
Prof. Dr. İlhan, "Burada önemli olan 29 bin canımızı yitirmiş olmamız. Koronavirüs dünyayı etkiliyor, dünyada da rakamlar çok olumsuz durumda. Türkiye, görece baktığınızda koronavirüs kontrolünde iyi ülkeler arasında yer alıyor. 29 bin vatandaşımızı kaybettik; ama yeterli tedavi ve önlemler almasaydık bu rakam çok daha yukarıya doğru çıkabilirdi" dedi.