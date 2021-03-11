Avrupa teyakkuza geçti! Birçok ülke AstraZeneca'nın ürettiği koronavirüs aşısının kullanımını askıya aldı

Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştiren İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca'nın koronavirüs aşısını olan 22 kişide ciddi oranda kan pıhtılaşması görülmesi Avrupa'da tedirginliğe neden oldu.
Danimarka'da pıhtılaşma şikayeti olan bir kişi hayatını kaybedince, tedarik edilen tüm AstraZeneca aşılarının kullanımı 14 günlüğüne askıya alındı.
Norveç, İzlanda ve Avusturya da AztraZeneca'nın kullanımını geçici olarak durdurdu. Estonya, Litvanya, Letonya ve Lüksemburg da aşının pıhtılaşmaya yol açtığına dair şüpheleri nedeniyle 1 milyonluk aşı partisinin kullanımına ara verdi.
İTALYA BİR SERİYİ YASAKLADI
İtalya İlaç Ajansı AIFA, AstraZeneca aşısının bir serisine ait dozların ülke genelinde kullanımını yasakladı.
İTALYA'DA AŞI YAPILAN ASKER ÖLDÜ
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, AIFA'nın bu kararı, İtalyan donanmasında görevli 43 yaşında bir askerin Sicilya adasında kalp krizi geçirerek ölmesinin ardından geldi.