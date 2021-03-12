



Ancak pandemi gelenekleri de etkilemiş. Artık öğle saat ikiye kadar büryan servisi yapan lokantalar da var. Sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesiyle de büryan dükkânları dolup taşmaya başlamış.

Ben de Siirt'te Murat Usta'nın elinden büryanı tattım. Lezzeti tarif etmek mümkün değil.

Büryan tartışmasız Siirt'in sembolü. Tıpkı otlu peynir gibi.

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