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    • 12.03.2021 12:34
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    İşte risk haritasındaki "mavi" rengin sırrı! 'te sürü bağışıklığı...

    Sabah Gazetesi yazarlarından , seyahati sırasında kentin risk haritasında mavi renkte olmasının nedeniyle ilgili bir yazı kaleme aldı. 330 bin nüfuslu kent genelinde şuanki toplam vaka sayısının sadece 7 olduğunu söyleyen Altınok, bunun nedeninin yaz aylarında şehrin büyük çoğunluğunun hastalığı atlatması ve sürü bağışıklığı olduğunu belirtti.

    İşte koronavirüs risk haritasındaki mavi rengin sırrı!

    İşte Sabah yazarı Melih Altınok'un "Siirt'te sürü bağışıklığı gerçekleşmiş" başlıklı o yazısı

    Mavi Vatan'ın derinliklerine doğru seyahatimizin bugünkü durağı Siirt.
    Kente muazzam manzaralı Eruh yolu üzerinden gitmeyi tercih ettim. Şırnak-Siirt arasındaki dağların arasından uzanan topu topu 100 kilometrelik yol 2.5 saat sürdü. Bunun tek sebebi, ancak tek aracın sığabildiği dar geçitler değil. İnsan şahit olduğu manzarayı kaydetmeden duramıyor. Bu yüzden de sık sık fotoğraf molası verme ihtiyacı hissediyorsunuz.
    Dağ yolunun ardından indiğim Siirt'in sokakları cıvıl cıvıl. İnsanlar meydanlarda, çay bahçelerinde temiz havanın ve güneşin tadını çıkarıyorlar.



    Ben de şehrin sokaklarındaki vatandaşlara Siirt'in düşük riskli mavi illerimiz arasında olmasının sebebini sordum.
    Açık havada maske gibi izolasyon tedbirlerine yasalar gereği uyduklarını söyleyen Şırnaklılar, bugünkü olumlu tablonun sebebini kentin büyük kısmının koronaya yakalanmış olmasına bağlıyorlar.



    Pandeminin ilk aylarında, özellikle de yazın kentteki vakalar tavan yapmış. Hastaneler dolmuş.
    Şırnak esnafından Sinan Amcalar, "Yazın Siirt'te hasta olmayan kalmadı. Herkes atlattı" diyor. Seydan Işıktaş da 96 yaşındaki annesinin koronaya yakalandığını, atlattığını ve bugün sağlığının gayet iyi olduğunu anlatıyor.
    330 bin nüfuslu Siirt'teki toplam vaka sayısı 7!

        BÜRYAN MUCİZESİ
        Siirtliler koronayı yenmelerine yardımcı olan unsurlar arasında doğal beslenmelerini de sayıyorlar.
        En önemli sırları da büryan kebabı. Siirtliler büryanla kahvaltı ediyorlar. Sabah 5-6 saatlerinde büryan lokantalarının önünde kuyruklar oluşuyor. En geç 11'e kadar da kentteki büryanlar tüketiliyor.



        Ancak pandemi gelenekleri de etkilemiş. Artık öğle saat ikiye kadar büryan servisi yapan lokantalar da var. Sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesiyle de büryan dükkânları dolup taşmaya başlamış.
        Ben de Siirt'te Murat Usta'nın elinden büryanı tattım. Lezzeti tarif etmek mümkün değil.
        Büryan tartışmasız Siirt'in sembolü. Tıpkı otlu peynir gibi.

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