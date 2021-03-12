İşte Sabah yazarı Melih Altınok'un "Siirt'te sürü bağışıklığı gerçekleşmiş" başlıklı o yazısı
Mavi Vatan'ın derinliklerine doğru seyahatimizin bugünkü durağı Siirt.
Kente muazzam manzaralı Eruh yolu üzerinden gitmeyi tercih ettim. Şırnak-Siirt arasındaki dağların arasından uzanan topu topu 100 kilometrelik yol 2.5 saat sürdü. Bunun tek sebebi, ancak tek aracın sığabildiği dar geçitler değil. İnsan şahit olduğu manzarayı kaydetmeden duramıyor. Bu yüzden de sık sık fotoğraf molası verme ihtiyacı hissediyorsunuz.
Dağ yolunun ardından indiğim Siirt'in sokakları cıvıl cıvıl. İnsanlar meydanlarda, çay bahçelerinde temiz havanın ve güneşin tadını çıkarıyorlar.
Ben de şehrin sokaklarındaki vatandaşlara Siirt'in düşük riskli mavi illerimiz arasında olmasının sebebini sordum.
Açık havada maske gibi izolasyon tedbirlerine yasalar gereği uyduklarını söyleyen Şırnaklılar, bugünkü olumlu tablonun sebebini kentin büyük kısmının koronaya yakalanmış olmasına bağlıyorlar.
Pandeminin ilk aylarında, özellikle de yazın kentteki vakalar tavan yapmış. Hastaneler dolmuş.
Şırnak esnafından Sinan Amcalar, "Yazın Siirt'te hasta olmayan kalmadı. Herkes atlattı" diyor. Seydan Işıktaş da 96 yaşındaki annesinin koronaya yakalandığını, atlattığını ve bugün sağlığının gayet iyi olduğunu anlatıyor.
330 bin nüfuslu Siirt'teki toplam vaka sayısı 7!