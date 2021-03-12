TERÖR DESTEKÇİSİ KATI PİRİ

Bir dönem Avrupa Parlamentosu üyesi olan ve şu anda ülkesi Hollanda'da İşçi Partisi'nden milletvekilliğine aday olan Kati Piri, Türkiye aleyhine çok sık konuşan bir isim. Daha önce Türkiye'ye gelerek Başak Demirtaş'la görüşen Piri Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi terör destekçisi isimlerin serbest kalmaları için Türkiye aleyhine çalışmalar yürütmesiyle biliniyor.