Türkiye düşmanlığıyla bilinen ve sık sık yaptığı skandal açıklamalarla gündeme gelen Kati Piri'den usulsüz bir biçimde mazbatayı alan Ekrem İmamoğlu'na tebrik geldi.

İşte o paylaşım;

Kati Piri paylaşımında 'tebrikler' ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETMİŞ, YSK'YA BASKI YAPMIŞTI!

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri yerel seçimlerle ilgili Başkan Erdoğan'ı Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'a şikayet etmiş, CHP'li yöneticiler gibi yasal süreci hiçe sayarak YSK'yı suçlamıştı. Piri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, Türkiye seçimi adlı etikete, "Bu gece İstanbul 'da kimse uyuyacak mı?" diye sormuştu. Piri'nin istediği sonuç çıkınca İmamoğlu'na tebrik mesajı yayımladı.

TERÖRİSTLERLE HER FIRSATTA İÇ İÇE!

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, Türkiye'nin rağmına olan her kim varsa görüşmekten hicap duymuyor. Kati Piri, geçtiğimiz yıllarda HDPKK'lı Selahattin Demirtaş ve Almanlara sığınan firari Can Dündar ile aynı karede yer almıştı.

SKANDAL TÜRKİYE RAPORU!

Türkiye düşmanlığını bulduğu her fırsatta dile getiren Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, 15 Kasım 2018 tarihinde hazırladığı Türkiye ile ilgili yazdığı taslak raporunda "AB kapısı Türkiye'ye tamamen kapanmalı" demişti.