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  • Son Güncelleme: 18.04.2019 10:52

AP'nin terör sevici raportörü 'den 'na tebrik mesajı

'nun terör sevici raportörü , 'nun hukuksuz kararıyla mazbatasını alan 'nu tebrik etti.

düşmanlığıyla bilinen ve sık sık yaptığı skandal açıklamalarla gündeme gelen 'den usulsüz bir biçimde mazbatayı alan 'na tebrik geldi.

İşte o paylaşım;

Kati Piri paylaşımında 'tebrikler' ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETMİŞ, YSK'YA BASKI YAPMIŞTI!
Türkiye raportörü Kati Piri yerel seçimlerle ilgili Başkan Erdoğan'ı Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'a şikayet etmiş, 'li yöneticiler gibi yasal süreci hiçe sayarak 'yı suçlamıştı. Piri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesından, Türkiye seçimi adlı etikete, "Bu gece 'da kimse uyuyacak mı?" diye sormuştu. Piri'nin istediği sonuç çıkınca İmamoğlu'na tebrik mesajı yayımladı.

TERÖRİSTLERLE HER FIRSATTA İÇ İÇE!
Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, Türkiye'nin rağmına olan her kim varsa görüşmekten hicap duymuyor. Kati Piri, geçtiğimiz yıllarda HDPKK'lı ve Almanlara sığınan firari ile aynı karede yer almıştı.

SKANDAL TÜRKİYE RAPORU!
Türkiye düşmanlığını bulduğu her fırsatta dile getiren Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, 15 Kasım 2018 tarihinde hazırladığı Türkiye ile ilgili yazdığı taslak raporunda "AB kapısı Türkiye'ye tamamen kapanmalı" demişti.

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ihsan ihsan

ey millet gördünüz İmamoğlu chp nin arkasında kimler var

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 18.04.2019 11:01
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