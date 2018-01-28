 ;
Yol Durumu
  1. Canan Kaftancıoğlu'ndan imaj düzeltme çabaları
  2. Sinek Sinan öldü

Zeytin Dalı Harekatı'na karşı BATI-FETÖ-PKK ittifakı

ve Avrupa Parkementosu Raportörü , FETÖ'nün yayın organı Ahval internet sitesine yaptığı açıklamalarda terör örgütü PKK'nın bir tehdit olmadığını söyledi. FETÖ'cü internet sitesi yazıyı bu başlıkla verdi, terör örgütü elebaşı yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı...

Zeytin Dalı Harekatına karşı BATI-FETÖ-PKK ittifakı

FETÖ'nün yayın organlarından olan Ahval, ve Avrupa Parlamentosu Rapotörü ile röportaj gerçekleştirdi. Piri'nin ''Avrupa PKK'yı bir tehdit olarak görmüyor'' sözlerini ön plana çıktığı yazıda, FETÖ-PKK işbirliği bir kez daha gözler önüne serildi.

Türkiye'nin Afrin'deki terör yuvalarını temizleyerek Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsızlığını dile getiren Piri, terör propagandası yapan terör destekçilerinin gözaltına alınmasını ''hoşnutsuzluğu barışçıl bir şekilde ifade etmek'' olarak niteledi.

Bütün Batı ülkeleri gibi terör örgütü PKK/PYD'nin üstünü bahanesiyle örtmeye çalışan Piri, Türkiye'nin sınırındaki halka zulmeden teröristleri ve terör yuvalarını görmezden gelerek ''Türkiye'nin sınırındaki PKK'lıları bir tehdit olarak görmüyorum. Asıl tehdit DEAŞ'tır'' dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELEBAŞI MÜSLİM, YAZIYI PAYLAŞTI
Terör örgütü PKK'nın 'deki yapılanması olan PYD-YPG elebaşı , Piri'nin FETÖ'cü Ahval'de geçen açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Müslim, yazıyı ''PKK Avrupa için bir tehdit değildir, DEAŞ tehdittir'' notu ve FETÖ'nün sitesi Ahval yazarı Sertaç Aktan'ın ismi ile paylaştı.

Yazı ve sonrasında yaşananlar terör destekçisi Avrupa'nın FETÖ - PKK üçgenindeki ittifakını bir kez daha gözler önüne serdi.
Etiketler: , , , , ,
  • 28 Ocak 2018, Pazar 19:50
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar