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    • 12.03.2021 14:58
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    merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

    merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada tüfek, tabanca, 50 mermi, 40 gram metamfetamin, 20 gram eroin, iki hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira ele geçirildi.

    Zehir tacirlerine operasyon: 12 gözaltı

    merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

    Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Kayseri'de biri kadın 10, ve 'da da 2 şüpheli yakalandı.

    Adreslerde yapılan aramada tüfek, tabanca, 50 mermi, 40 gram metamfetamin, 20 gram eroin, iki hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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