Son dakika: İllere göre yeniden kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama!

Yapılan görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu ileri kademelere taşırız çünkü Mısır halkı ile Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil. Mısır halkını Yunanistan halkının yanına yerleştirmek mümkün değil.

Olması gereken yerde görmek isteriz. Hatta daha ileri gidiyorum Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikata girmesi bile bizi üzmüştür. Suudi Arabistan'ı böyle bir karar sürecinde görmek istemezdik. Suudi Arabistanlı yetkilerle görüşeceğiz: Bu böyle olmamalıdır diye düşünüyoruz.