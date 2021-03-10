Millet İttifakı rotasını bulamıyor! İYİ Parti ve CHP'de derin çatlak

"PARTİNİN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ OMURGA YOK"

Kocasakal, "Eminim ki o da tıpkı Kaftancıoğlu ve benzerleri gibi Altı Oka, Atatürk'e, CHP'nin çizgisine ve ilkelerine gönülden bağlıdır! Dostlar genişliyor. Atatürkçülere, ulusalcılara, altı oka tahliye ve tasfiye. Hormon takviyesiyle Partinin genetiğinin değiştirilmesi. İşte yeni CHP dedikleri bu: İdeoloji yok, çizgi yok, ilke yok, omurga ve tutarlılık yok, Partiye fikri ve genetik aidiyet, bağlılık yok, Partinin programına ve tüzüğüne uymak yok" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

İrem Çiçek ise FETÖ'nün 'Balyoz kumpasına' Cihangir İslam'ın verdiği desteğe dair ekran görüntüsünü paylaşarak "İyi geceler" notunu düştü.