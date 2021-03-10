Millet İttifakı rotasını bulamıyor! İYİ Parti ve CHP'de derin çatlak

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı çerçevesinde CHP listelerinden milletvekili seçilen, daha sonra Saadet Partisi'ne katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, partisinden istifa etmişti.
Cihangir İslam, önceki gün istifalar sonrası vekil sayısı düşen CHP'ye katılmış, rozeti bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından TBMM'de takılmıştı.
PARTİDE DERİN ÇATLAK: "BİZE BU PARTİDEN GİDİN DİYORLAR"
İslam'ın CHP'ye katılması ve rozetini Kılıçdaroğlu'nun taktığı görüntüler, CHP'lileri öfkelendirdi. CHP Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü, sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini "Cihangir İslam'a CHP rozeti takılması tüm bu partiye gönül veren laiklikten yana olan ulusalcılara, siz bu partiden gidin biz sizi istemiyoruz demektir. Bu partiye emek vermiş, gönül vermiş insanları bu aymazlığa tepki vermeye çağırıyorum" diyerek dile getirdi.
CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türk televizyonunda programa çıktıktan sonra ihraç edilen Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek de Mengü gibi tepkilerini gizlemedi.