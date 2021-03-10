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    • 10.03.2021 11:50
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    rotasını bulamıyor! ve CHP'de derin çatlak

    Atatürkçüleri partiden bir bir kapı dışarı eden CHP, tasfiye edilen isimlerin yarattığı boşluğu ile ittifaktan rahatsız olmayan isimlerle dolduruyor. Son olarak ’nden istifa ettikten sonra bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden ’ın CHP’ye katılması partide büyük öfke yarattı. İhraç edilen CHP'liler, parti yönetimini topa tuttu. Öte yandan ittifakın diğer ortağı ise fezlekeler sebebiyle yol ayrımında. Parti yönetimi oy kaygısıyla fezlekelere temkinli yaklaşırken, partiden bazı isimler ise HDP ile yan yana görünmekten ve iş birliğinden rahatsız. İYİ Parti Grup Başkanvekili , katıldığı bir televizyon programında HDP'nin kapatılması ve fezlekeler ile ilgili İYİ Parti'nin tavrını açıkladı. Türkkan, "Bugüne kadar 8 kere HDP ile alakalı parti kapatılmış, bir şekilde geri gelmişler. Böyle bir kararı getirsinler meclise 'evet' diyeceğiz." dedi.. Türkkan'ın açıklamalarına Akşener'in ne yanıt vereceği merak konusu.

    Millet İttifakı rotasını bulamıyor! İYİ Parti ve CHP'de derin çatlak

    24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı çerçevesinde CHP listelerinden milletvekili seçilen, daha sonra Saadet Partisi'ne katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, partisinden istifa etmişti.


    Cihangir İslam, önceki gün istifalar sonrası vekil sayısı düşen CHP'ye katılmış, rozeti bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından TBMM'de takılmıştı.

    PARTİDE DERİN ÇATLAK: "BİZE BU PARTİDEN GİDİN DİYORLAR"
    İslam'ın CHP'ye katılması ve rozetini Kılıçdaroğlu'nun taktığı görüntüler, CHP'lileri öfkelendirdi. CHP Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü, sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini "Cihangir İslam'a CHP rozeti takılması tüm bu partiye gönül veren laiklikten yana olan ulusalcılara, siz bu partiden gidin biz sizi istemiyoruz demektir. Bu partiye emek vermiş, gönül vermiş insanları bu aymazlığa tepki vermeye çağırıyorum" diyerek dile getirdi.

    CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türk televizyonunda programa çıktıktan sonra ihraç edilen Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek de Mengü gibi tepkilerini gizlemedi.

        "PARTİNİN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ OMURGA YOK"
        Kocasakal, "Eminim ki o da tıpkı Kaftancıoğlu ve benzerleri gibi Altı Oka, Atatürk'e, CHP'nin çizgisine ve ilkelerine gönülden bağlıdır! Dostlar genişliyor. Atatürkçülere, ulusalcılara, altı oka tahliye ve tasfiye. Hormon takviyesiyle Partinin genetiğinin değiştirilmesi. İşte yeni CHP dedikleri bu: İdeoloji yok, çizgi yok, ilke yok, omurga ve tutarlılık yok, Partiye fikri ve genetik aidiyet, bağlılık yok, Partinin programına ve tüzüğüne uymak yok" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

        İrem Çiçek ise FETÖ'nün 'Balyoz kumpasına' Cihangir İslam'ın verdiği desteğe dair ekran görüntüsünü paylaşarak "İyi geceler" notunu düştü.




        HDP KAPATILSIN TEKLİFİ GELİRSE 'EVET' DERİZ
        İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, katıldığı bir televizyon programında HDP'nin kapatılması ve fezlekeler ile ilgili İYİ Parti'nin tavrını açıkladı. Türkkan, "Bugüne kadar 8 kere HDP ile alakalı parti kapatılmış, bir şekilde geri gelmişler. Böyle bir kararı getirsinler meclise 'evet' diyeceğiz. Bizi sınamak için yapıyorlarsa hodri meydan" ifadelerini kullandı.

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