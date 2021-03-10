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    • 10.03.2021 12:09
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    SON DAKİKA: MSB duyurdu: 'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı

    Son dakika haberine göre, MSB, "’te görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan ’a geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıslar Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi." açıklamasında bulundu.

    AA
    MSB duyurdu: FETÖ'cüler sınırda yakalandı!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan 'a geçmeye çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığını bildirdi.

    YUNANİSTAN'A GEÇMEYE ÇALIŞAN 5 ŞAHSI YAKALADI
    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Meriç'te görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıslar Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı
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