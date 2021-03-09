Ana muhalefet partisi CHP, istifa eden vekillerinin yerini yama transferlerle doldurmaya çalışıyor. En son, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasıyla sarsılan CHP, bu boşluğu doldurmak için parti içinde de tanınan bir isme yöneldi: 5 Mart 2020'de Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam.

2018 seçimlerinde CHP listesinden aday olan İslam, İstanbul'dan milletvekili seçilmiş, ardından Saadet Partisi sıralarına geçmişti.







KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURMUŞTU

CHP'ye katılan Cihangir İslam, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda "Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için, toplum için, muhalefet için, TBMM için, en önemlisi CHP için çok daha büyük bir problem" ifadelerini kullanmıştı.