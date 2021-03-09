Ana muhalefet partisi CHP, istifa eden vekillerinin yerini yama transferlerle doldurmaya çalışıyor. En son, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasıyla sarsılan CHP, bu boşluğu doldurmak için parti içinde de tanınan bir isme yöneldi: 5 Mart 2020'de Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam.
2018 seçimlerinde CHP listesinden aday olan İslam, İstanbul'dan milletvekili seçilmiş, ardından Saadet Partisi sıralarına geçmişti.
KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURMUŞTU
CHP'ye katılan Cihangir İslam, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda "Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için, toplum için, muhalefet için, TBMM için, en önemlisi CHP için çok daha büyük bir problem" ifadelerini kullanmıştı.
ROZETİNİ CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU TAKTI
Geçen yılın mart ayında Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, bugün de CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Meclis'te gerçekleştirdiği grup toplantısı öncesi İslam'a rozerini taktı. İslam ile birlikte CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 136'ya yükseldi.
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE HAKARETİ HALA AKILLARDA
Cihangir İslam geçtiğimiz yıllarda Meclis'teki konuşmasında 15 Temmuz şehitlerine hakaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı.
"Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede.