ŞİDDETE MARUZ KALAN ELİF KARATAŞ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Müşteki Elif'in alınan beyanında özetle, olay günü kimsenin kendisini darp etmediği kimsenin kendisine silah çekmediğini belirterek şikayetçi olmadığı, müşteki şüphelilerin alınan beyanlarından özetle, olay günü müştekiye yönelik herhangi bir darp ya da darp, tehdit ve hakarette bulunmadıklarını beyan ettiği, müştekinin ve müşteki şüphelinin alınan kati hekim raporunda vücutlarında herhangi bir darp ve cebir izinin olmadığının belirtildiği, müşteki şüpheliler hakkında müşteki şüphelilerin müştekiye yönelik olan basit yaralama eylemlerinin takibinin şikayete tabi olduğu müştekinin şikayetçi olmaması nedeniyle 14/07/2020 tarihinde Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (KYOK) kararı verildiği duyuruldu.