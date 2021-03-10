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    • 10.03.2021 11:30
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    ? Büyük tepki toplayan görüntüler! tutuklandı mı, kaç yaşında, nereli?

    Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi olan 'un arkadaşı olduğu bildirilen 'ın bir kadını darp ederken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Saldırgan Özbolat sosyal medyada açtığı canlı yayında, bir genç kızı darbettiği anları paylaştı. Peki, ? , kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...

    Gökhan Özbolat tutuklandı mı?

    Gökhan Özbolat'ın sosyal medyada açtığı bir canlı yayında genç kızı darbettiği görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor. İnfial yaratan görüntülerin ardından #GökhanÖzbolatTutuklansın etiketiyle sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Peki, Gökhan Özbolat kimdir? Gökhan Özbolat tutuklandı mı, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

    TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

    Baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı. Yaşanan gelişmeler üzerine uyuşturucu madde kullandığı için tutuklanan ve cezaevinde olan Ümitcan Uygun'un yakın arkadaşı Gökhan Özbolat da benzer bir olayla gündeme geldi.

    Saldırgan Özbolat sosyal medyada açtığı canlı yayında, bir genç kızı darbettiği anları paylaştı. Kızın çığlıklarına aldırış etmeyen Özbolat kızın suratı ile vücudunun çeşitli yerlerine art arda tekme ve yumruklar salladı. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken kullanıcılar tepki gösterdi.

    GÖKHAN ÖZBOLAT TUTUKLANDI MI?

    Sosyal medyada gündeme gelen ve infial yaratan görüntülerin 2020 yılının Temmuz ayı içerisinde Ankara'da kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde şiddete maruz kalan Elif Karataş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade de zanlı Gökhan Özbolat'ta şikayetçi olmaması üzerinde olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği ortaya çıktı.

        16 Mart 2020 günü saat 00:30 sıralarında instagram sosyal medya hesabı üzerinden Ankara ili Keçiören ilçesindeki adreste şüpheli Gökhan Özbolat'ın yapmış olduğu canlı yayında diğer müşteki Elif Karataş ve müşteki şüpheli Kadir Demir ile beraber alkol aldıkları ve masa üzerinde silah dipçiğinin görülmesi üzerine olay yerine polis memurlarının intikal ettikleri ve söz konusu adreste yapılan arama neticesinde bir adet kuru sıkı tabancanın ele geçirildiği şeklinde meydana gelen olayda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tahkikat başlatıldı.

        ŞİDDETE MARUZ KALAN ELİF KARATAŞ ŞİKAYETÇİ OLMADI

        Müşteki Elif'in alınan beyanında özetle, olay günü kimsenin kendisini darp etmediği kimsenin kendisine silah çekmediğini belirterek şikayetçi olmadığı, müşteki şüphelilerin alınan beyanlarından özetle, olay günü müştekiye yönelik herhangi bir darp ya da darp, tehdit ve hakarette bulunmadıklarını beyan ettiği, müştekinin ve müşteki şüphelinin alınan kati hekim raporunda vücutlarında herhangi bir darp ve cebir izinin olmadığının belirtildiği, müşteki şüpheliler hakkında müşteki şüphelilerin müştekiye yönelik olan basit yaralama eylemlerinin takibinin şikayete tabi olduğu müştekinin şikayetçi olmaması nedeniyle 14/07/2020 tarihinde Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (KYOK) kararı verildiği duyuruldu.

        GÖKHAN ÖZBOLAT KİMDİR?

        Sosyal medyada yer alan bilgiye göre, Gökhan Özbolat 1997 tarihinde Çorum'da doğmuştur.

            Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu bildirilen Gökhan Özbolat'ın sosyal medyadaki görüntüleri tepki topladı. Aleyna Çakır ismi ile tanınan Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde ölü olarak bulunmuştu..
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            Haberler Güncel Gökhan Özbolat kimdir? Büyük tepki toplayan görüntüler! Gökhan Özbolat tutuklandı mı, kaç yaşında, nereli?
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