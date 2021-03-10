Gökhan Özbolat'ın sosyal medyada açtığı bir canlı yayında genç kızı darbettiği görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor. İnfial yaratan görüntülerin ardından #GökhanÖzbolatTutuklansın etiketiyle sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Peki, Gökhan Özbolat kimdir? Gökhan Özbolat tutuklandı mı, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
Baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı. Yaşanan gelişmeler üzerine uyuşturucu madde kullandığı için tutuklanan ve cezaevinde olan Ümitcan Uygun'un yakın arkadaşı Gökhan Özbolat da benzer bir olayla gündeme geldi.
Saldırgan Özbolat sosyal medyada açtığı canlı yayında, bir genç kızı darbettiği anları paylaştı. Kızın çığlıklarına aldırış etmeyen Özbolat kızın suratı ile vücudunun çeşitli yerlerine art arda tekme ve yumruklar salladı. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken kullanıcılar tepki gösterdi.
GÖKHAN ÖZBOLAT TUTUKLANDI MI?
Sosyal medyada gündeme gelen ve infial yaratan görüntülerin 2020 yılının Temmuz ayı içerisinde Ankara'da kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde şiddete maruz kalan Elif Karataş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade de zanlı Gökhan Özbolat'ta şikayetçi olmaması üzerinde olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği ortaya çıktı.