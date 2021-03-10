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    • 11.03.2021 00:51
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    FETÖ, geldikten sonra 'deki faaliyetlerini arttırdı

    Kanlı darbe girişimi 15 Temmuz'un ardından FETÖ'cülerin sığındığı liman olan 'de, aleyhindeki çalışmalar devam ediyor... 'ın göreve gelişiyle beraber kara propagandalarına hız veren terör örgütü en son ABD'nin metropolü 'un en işlek caddelerinden biri 'de yer alan reklam panolarında Erdoğan aleyhinde ilan verdi. Peki, FETÖ ABD'deki faaliyetlerini neden arttırdı? Biden'ın gelişi FETÖ'cüleri cesaretlendirdi mi? FETÖ'de güç savaşı nasıl çıktı? ABD merkezli FETÖ'nün kirli planının detayları...

    FETÖ'nün Joe Biden planı

    FETÖ'nün lobicilik faaliyetlerinde ABD önemli bir yer tutuyor. Öyle ki, FETÖ geçmişten bugüne demokratlarla çok yakın ilişkiler kurmaya çalışıyor... Çünkü FETÖ cumhuriyetçilere nazaran, demokratları daha kullanışlı olarak görüyor.

    Trump ile Hillary Clinton yarışı devam ederken, FETÖ'cüler Clinton'a cok ciddi bağışta bulunmuşlardı.

    Aynı şekilde o dönem Baskan Yardımcısı olan Biden ile Faruk Taban gibi FETÖ'nün ABD'deki lobisinin önemli isimlerinin, fotoğrafları da kamuoyunda sıkça paylaşılmıştı.

    FETÖ ayrıca karar alıcı noktalara da temas etmeye çalışıyor. ABD'de Temsilciler Meclisi'ne sürekli bağış yapan terör örgütü, bu sayede genel politikaları etkilemeye çalışıyor. Bu bağlamda Biden başa geçtikten sonra, 54 senatöre bir şikayet mektubu imzalattılar ve Türkiye'yi Biden'a şikayet ettiler.

    ABD'de FETÖ'yü yakından takip eden uzmanlara göre, FETÖ ABD'de faaliyetlerini hızlandıracağa benziyor. ABD'deki Türkiye karşıtı havayı genele yaymak isteyen FETÖ'cüler bu cesaretle, Türkiye karşıtı kampanyalarını şiddetlendireceğe benziyor.

    FETÖ'DE İÇ ÇATIŞMA

    Bütün bu gelişmelere rağmen FETÖ, iç çatışmaya engel olamıyor... Örgütün Avrupa Kıtası imamlarından İsmail Cingöz'ün dolandırıcılık faaliyetlerini,
    yine FETÖ'cü Önder Aytaç ifşa etti. ABD imamı İsmail Nazlı'nın yerine Türkiye'den kaçan Said Kaya'nın getirilmesi de örgüt içinde bazı tartışmalara yol açmış durumda....

    BAŞYÜCELER TERÖRİSTBAŞI GÜLEN SONRASINI PLANLIYOR

    Örgütün başyüceler şurası da Gülen sonrası için hazırlık yapıyor. Bunun en büyük işareti ise örgütün para kasası Mustafa Özcan'ın oğlunun tutuklanması, yine örgüt içerisinde bir ihbar sebebiyle olduğu düşünülüyor... Mustafa Özcan'ın örgüt içerisinde gücünü azaltmak için böyle bir ihbarla oğlunun yakalandığına dair iddialar, FETÖ içerisinde tartışmaları daha da şiddetlendiriyor.

    Örgütün üst düzey yöneticisi isimler, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrasına hazırlanırken, birbiriyle kıyasıya savaşıyor. Yapılan yorumlar ise FETÖ içinde çatışma ve bölünmelerin, önümüzdeki günlerde daha da derinleşeceği yönünde...

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